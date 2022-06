Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. FOTO: Stefan Gelhot up-down up-down Feuerwehren im Einsatz Blitzeinschlag in Meller Halle verursacht hohen Sachschaden Von Karsten Grosser | 30.06.2022, 22:47 Uhr | Update vor 1 Std.

Am Donnerstagabend ist ein schweres Gewitter über Melle gezogen. In die Halle eines Gewerbetriebs in Wellingholzhausen schlug ein Blitz ein.