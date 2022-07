Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. FOTO: Stefan Gelhot up-down up-down Brand in Lagerhalle Blitzeinschlag? Feuer in Meller Gewerbebetrieb verursacht hohen Schaden Von Karsten Grosser | 30.06.2022, 22:47 Uhr | Update vor 2 Std.

Am Donnerstagabend ist ein schweres Gewitter über Melle gezogen. Die Polizei meldete zunächst, in die Lagerhalle eines Gewerbetriebs in Wellingholzhausen habe ein Blitz eingeschlagen. Am Tag danach scheint die Ursache nicht mehr ganz so klar zu sein.