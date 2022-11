Das Blechbläserensemble Harmonic Brass spielt im Dezember in Melle. Foto: Harmonic Brass/Tobias Sepp up-down up-down „Weihnachten kann kommen“ „Harmonic Brass“ spielt in der Martinikirche Buer Klassisches und Klassiker Von noz.de | 04.11.2022, 09:40 Uhr

Am Freitag, 9. Dezember 2022, spielt das Münchner Blechbläserensemble „Harmonic Brass“ um 19 Uhr in der Martinikirche in Buer. Es wird weihnachtlich.