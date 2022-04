Sie macht sich die Welt, Wi di wi di wie sie ihr gefällt. FOTO: Christian Sperlich Gastspiel im Forum Bilderbuchtheater bringt Pippi Langstrumpf nach Melle Von noz.de | 03.04.2022, 11:20 Uhr

Das Bilderbuchtheater kommt nach Melle und zeigt am Sonntag, 10. April, um 16 Uhr „Pippi Langstrumpf in Taka-Tuka-Land“ – in einer eigens erarbeiteten Fassung frei nach Astrid Lindgren.