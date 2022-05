Die Kirchengemeinden im Umland von Melle haben zum Biker-Gottesdienst nach Riemsloh eingeladen. Rund 20 Motorradfahrer kamen. FOTO: Anke Schneider Nach zwei Jahren Pause So war der Biker-Gottesdienst in St. Johann in Riemsloh Von Anke Schneider | 23.05.2022, 12:19 Uhr

Nach zwei Jahren Pause trafen sich eine Reihe von Motorradfahrern in St. Johann in Riemsloh zum ökumenischen Biker-Gottesdienst. In der Predigt in St. Johann ging es - wie könnte es anders sein - ums Motorradfahren.