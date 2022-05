Der erste Bifurkationstag nach Corona-Zwangspause lockte Jung und Alt an Hase und Else. FOTO: Petra Ropers Goldsucher, Abenteurer und Naturfreunde Bifurkationstag mit vielen Infos und noch mehr Mitmach-Angeboten Von Petra Ropers | 01.05.2022, 16:39 Uhr

Junge Goldsucher, unerschrockene Abenteurer und viele, viele Naturfreunde tummelten sich an der Hase-Else-Gabelung: Der Bifurkationstag zog am Maifeiertag vor allem junge Familien an den Umweltbildungsstandort.