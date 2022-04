Wünscht sich für den 20. Bifurkationstag schönes Wetter und zahlreiche Besucher: Organisatorin Iris Schriever vom Kultur- und Tourismusbüro der Stadt Melle. FOTO: Stadt Melle Das Programm am 1. Mai 2022 Bifurkationstag in Gesmold mit Indianerdorf und anderen Mitmachangeboten Von noz.de | 17.04.2022, 14:06 Uhr

Am 1. Mai 2022 findet der 20. Bifurkationstag auf dem Gelände des gleichnamigen Umweltbildungsstandorts in Gesmold statt. Das Programm in der Zeit von 11 bis 17 Uhr beinhaltet Neues und Altbekanntes.