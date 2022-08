Die Stadtbibliothek Melle ist eine Anlaufstelle auf der Suche nach neuen Büchern. FOTO: Stadt Melle (Archiv) up-down up-down Logo NEO Ausleihen oder kostenlos Bibliothek, Bücherei, Bücherschrank - Hier findest Du in Melle Bücher Von Madlen Böert | 12.07.2022, 16:41 Uhr | Update vor 17 Min.

Wer in Melle nach einem neuen Buch sucht, wird nicht nur in der Buchhandlung fündig. Sowohl in der Stadtbibliothek als auch in einer Ortsbibliothek oder Bücherei gibt es Lektüre und Hörbücher zum Ausleihen. Für Schatzsucher: die offenen Bücherschränke. Eine Übersicht mit Karte.