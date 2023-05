Jonas Strehl (rechts) und der SC Melle treten am Samstag im Bezirkspokalfinale beim SV Hansa Friesoythe, hier mit Murat Moussa (links) und Lucas Baumeister, an. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Saison-Highlight in Friesoythe Bezirkspokalfinale: Darum ist der SC Melle über die Anstoßzeit nicht erfreut Von Sven Schüer | 25.05.2023, 12:27 Uhr

Der Zeitpunkt liegt unglücklich. Dennoch freut sich der SC Melle auf das Saisonhighlight, wenn das Team von Trainer Roland Twyrdy am Samstag (14 Uhr) beim SV Hansa Friesoythe zum Finale des Bezirkspokals antritt. So geht der SCM das Endspiel an.