Gesmolds Torsten Kuhlmann liegt unzufrieden am Boden. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Spitzenspiel in der Fußball-Bezirksliga Zu wenig Lösungen gegen griffige Wallenhorster: Gesmold verliert Von Karsten Grosser | 04.11.2022, 22:56 Uhr

In einem intensiven Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga hat Tabellenführer Viktoria Gesmold am Freitagabend mit 1:3 gegen den TSV Wallenhorst verloren. „Wir haben nicht das investiert, was nötig gewesen wäre“, bilanzierte ein enttäuschter Spielertrainer Oliver Ioannou.