Mann wollte Kollegin verteidigen Betrunkener attackiert erst einen Meller – und später auch die Polizei Von noz.de | 01.06.2023, 13:12 Uhr

Am Mittwochnachmittag hat ein alkoholisierter Mann zwei Mitarbeiter in einem Lokal am Hücker Moor in Spenge angegriffen. Ein 41-jähriger Meller wurde verletzt und per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.