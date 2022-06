Die Truppe startete vor vielen Jahren in Straßburg. Etappen waren die Vogesen, der Jura, die französischen Alpen, das Ziel, das Mittelmeer südlich von Aix de Provence. „Jedes Jahr eine tolle Tour mit dem Rucksack auf dem Rücken“, schwärmte Mittelstädt. Eigentlich war das Mittelmeer das endgültige Ziel, aber da die Männer so viel Spaß auf den Etappen hatten, fragten sich alle: Soll es das gewesen sein? „Nein!“

Im folgenden Jahr nahmen sie das nördliche Elsass unter die Füße, folgten der Saar und marschierten durch die Ardennen. Es folgte Paris, dann ging es am Ufer der Seine weiter zur Normandie. Die Küste lockte, und die nächste Tour führte in die Bretagne. 2012 erkundeten die Wanderer das Mündungsgebiet der Loire. Bald geht es Richtung französischer Partnerstadt : Dort werden wir am 31. Juli sogar vom Bürgermeister empfangen“, sagte Mittelstädt. Er hat während seines ersten Besuchs im französischen Melle eine Skizze von der Kirche St. Pierre angefertigt (Foto). Da es in seiner Heimatstadt auch eine St.-Petri-Kirche gibt, hat er auch diesen barocken Kirchenbau der evangelischen Gemeinde skizziert. Mittelstädt: „In beiden Städten fühlt sich die Bevölkerung ähnlichen Traditionen verpflichtet, die Kirchen sind ein Symbol dafür“.