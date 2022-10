Rettungssanitäter bringen eine Patientin in die Meller Notaufnahme. Foto: Oliver Krato up-down up-down Besuch in der Meller Notaufnahme Stürze, Schnitte, Security: Das ist im Klinikum Melle in der Notaufnahme los Von Christina Wiesmann | 01.10.2022, 06:29 Uhr

Es blinkt auf dem Monitor: Die Diagnosen zeigen, welche Fälle in der Notaufnahme am Christlichen Klinikum Melle (CKM) warten. „Jetzt gerade ist es ruhig“, sagt Andre Janisch. Aber er weiß: Das bleibt nicht so. Nicht an einem Mittwoch.