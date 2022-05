Lehrerin Lucia Eberhard unterrichtet an der Fachoberschule Gesundheit und Soziales. Sie informierte in Schwarzlicht - was bei den Schülern sehr gut ankam. FOTO: Bettina Klimek Messe läuft, Familienabend nicht Berufsorientierung in Melle: So kam der B.O.P. bei Schülern und Betrieben an Von Bettina Klimek | 06.05.2022, 12:11 Uhr

Schwarzlicht-Parcours, Memory spielen, „Haus des Geldes“: Was sich wie ein Spielenachmittag im Jugendzentrum anhört, sind Angebote im Berufsorientierungsparcours in Melle, kurz B.O.P. 600 Acht- und Neuntklässler aus Melle und Bissendorf waren am Mittwoch in die BBS Melle eingeladen, um sich bei 45 Unternehmen über ihre mögliche berufliche Zukunft zu informieren.