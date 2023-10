Die Absolventen des Jahres 2023 der dualen Studiengänge „Bachelor of Arts Engineering – Holz- und Möbeltechnik“, „Bachelor of Engineering – Fenster- und Glasfassadentechnik“ und „Bachelor of Arts – Soziale Arbeit“ wurden in einer feierlichen Zeremonie verabschiedet.

Neben den Zeugnissen erhielten alle Absolventen eine Sonnenblume. Foto: Niels Wagner

69 Studierende erhielten ihre Zeugnisse und Urkunden aus den Händen ihrer Dozenten und geladener Gäste. Zuvor hatte Claus-Dieter Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der BA Melle und Vertreter des Ingenieurwesens (ING), die neuen Räumlichkeiten offiziell eröffnet: „Wir haben hier heute eine ganze Menge Gäste und erleben mit dem neuen Format ein permanentes Kommen und Gehen“, beschrieb er die lockere Campus-Atmosphäre.

Die Absolventen im Studiengang Soziale Arbeit. Foto: BA Melle/Birgit Brüggemann

Brinkmann betonte die persönliche Note der BA als „eine besondere Geschichte“. Über die komfortablen Rahmenbedingungen eines „relativ kleinen Teams“ an Privatdozenten als Lehrpersonal, des persönlichen Kontakts und der Kultur der kurzen Wege sagte er: „Da kann man nicht meckern.“ Der Abschluss der Studierenden sei ein bedeutender Meilenstein, den es gebührend zu feiern gelte, genau wie die Eröffnung des neuen Gebäudes.

Absolventen im Ingenieurstudiengang Holz- und Möbeltechnik und im Ingenieurstudiengang Fenster- und Glasfassadentechnik. Foto: BA Melle/Birgit Brüggemann

BA-Direktor Joachim Martin dankte den Absolventen, mithin ein Symbol für die nächste Generation, für deren Einsatz, durch ihr Wissen in die Zukunft zu investieren und „Brücken zu Menschen zu bauen.“ Alle Studierenden hätten viel Engagement gezeigt und könnten mit ihren erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten helfen, „Träume zu verwirklichen und die Welt zu verbessern.“

Die Jahrgangsbesten im Ingenieurstudiengang Holz- und Möbeltechnik/Fenster- und Glasfassadentechnik: Claus-Dieter Brinkmann, Robert Baune, Arne Benecke, Natanael Schulte und Joachim Martin (von links). Foto: BA Melle/Birgit Brüggemann

Im Anschluss stellten sich Claus-Dieter Brinkmann, Melles stellvertretender Bürgermeister Bernd Gieshoidt, Michael Lührmann als stellvertretender Landrat und Vertreter der Sozialen Arbeit (SOA) sowie Joachim Martin im Rahmen eines Podiums- und Pressegesprächs den Fragen von Meller Kreisblatt Content-Manager Karsten Grosser zum Thema „Die BA und ihre Absolventen“.

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion: Joachim Martin, Claus-Dieter Brinkmann, Karsten Grosser, Bernd Gieshoidt und Michael Lührmann. Foto: Niels Wagner

Bernd Gieshoidt zeigte sich beeindruckt von der Umsetzung des Neubaus und sagte angesichts der gehobenen Ausstattung: „Man merkt, dass nicht die öffentliche Hand dahintersteckt.“ Joachim Martin erklärte, die monetären Erfolge blieben vollständig in der Einrichtung der Trägerschaft in Form eines gemeinnützigen Vereins.

Neubau der BA Melle „überwältigend“

Claus-Dieter Brinkmann sagte, die Resonanz auf die Arbeit der BA Melle und den Neubau „sei überwältigend.“ Michael Lührmann sieht mit Blick auf die angebotenen Studiengänge „herausragende Chancen“ für den Landkreis Osnabrück, auch praxisnah Arbeitskräfte generieren zu können.

Auf die Frage Grossers nach Melles Image als Universitätsstadt äußerten die Teilnehmern unisono, Melle sei keine klassische Studierendenstadt und auch nicht der Lebensmittelpunkt der meisten Absolventen. Claus-Dieter Brinkmann freute sich, dass trotz anfänglicher Sorgen um den 2020er-Jahrgang aufgrund der Corona-Pandemie alle zurückgekommen seien und nach ihrem Abschluss „die Aussichten gar nicht besser sein könnten.“

Lob von Karsten Grosser für das Raumkonzept

Karsten Grosser stellte fest, dass viel Kreativität in die neu gestalteten Räume eingeflossen sei. Er zeigte sich beeindruckt vom Rahmen der Abschlussfeierlichkeiten, in dem die Absolventen besondere Wertschätzung als Anerkennung ihrer Leistung erfahren durften.

Die Jahrgangsbesten im Studiengang Soziale Arbeit: Joachim Martin, Axel Nüsse, Ina Kutz, Veronika Alker, Rica Rathert und Claus-Dieter Brinkmann (von links). Foto: BA Melle/Birgit Brüggemann

Joachim Martin sieht in den guten Abschlüssen den Beweis einer Win-win-Situation durch das duale Studium: „Es gibt hier nicht den oft zitierten Praxisschock.“ Durch die arbeitsorientierten Fragestellungen der Praxispartner würden die Studierenden während des Praxisprojektes in ihrer persönlichen Entwicklung reifen und erkennen: „Das hat etwas mit mir zu tun.“

Das Trio „Frisch gestrichen" sorgte für den musikalischen Part. Foto: Niels Wagner

Die Veranstaltung wurde musikalisch begleitet vom Musik-Trio „Frisch gestrichen.“ Im Anschluss an das Rahmenprogramm in der BA Melle ließen die Absolventen, Dozenten und Gäste bei einer After-Show-Party die Feierlichkeiten in ausgelassener Runde ausklingen.

Mehr Informationen: Absolventen im Studiengang Holz- und Möbeltechnik größer als Größer als Zeichen Assmann Büromöbel GmbH & Co. KG, Melle, Alexander Wölker; Böwer GmbH, Neuenkirchen Robert Baune; Disseler Montagen und Innenausbau, Senden, Arne Benecke; „Febrü Büromöbel Produktions- und Vertriebs-GmbH, Herford, Marcel Löwen; fm Büromöbel GmbH, Bösel, Linus Tiedeken; FMD Möbel GmbH, Dissen, Ingo Pautmeier; Herport Innenausbauelemente GmbH & Co. KG, Ahaus, Katharina Schink; HUECK Rheinische GmbH, Viersen, Maximilian Thölen; nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG, Verl, Linus Wolf; Pronorm Einbauküchen GmbH, Vlotho, Muso Severi; Scholtissek GmbH & Co. KG, Ostercappeln, Natanael, Schulte; ZEISSIG GmbH & Co. KG Springe, Henriette Otto, Veit Pagel.

Mehr Informationen: Absolventen im Studiengang Fenster- und Glasfassadentechnik: größer als Größer als Zeichen Bröcking Fenster GmbH & Co. KG, Vreden, Niklas Gellissen; Wilbrand GmbH, Ohne, Jonas Husmann.