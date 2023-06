Bernd Gieshoidt ist seit 17 Jahren Mitglied im Meller Stadtrat. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Wer soll Nachfolger werden? Personal-Karussell der CDU Melle dreht weiter: Fraktionsvorsitzender Gieshoidt tritt zurück Von Michael Hengehold | 28.06.2023, 16:32 Uhr

Die CDU in Melle wird am Montag einen neuen Fraktionsvorsitzenden wählen. Bernd Gieshoidt tritt zurück und wird auch als Ortsbürgermeister in Wellingholzhausen aufhören. Einen Bewerber für seine Nachfolge im Stadtrat gibt es bereits.