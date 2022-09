Das Trio „Tiffany“, bestehend aus (von links) Hansdieter Meier, Katrin Janssen-Oolo und Ingeborg Weyer, konzertiert am 7. Oktober in der Alten Posthalterei. Foto: Joachim Weyer up-down up-down Meller Kulturherbst Showtime in Melle mit Juwelen aus Film, Musical, Operette und Jazz Von noz.de | 15.09.2022, 09:35 Uhr

„Showtime“ heißt es am Freitag, 7. Oktober, um 19.30 Uhr, in der Alten Posthalterei in Melle: Auf Einladung des Kultur- und Tourismusbüros tritt das Trio Tiffany auf, um das Publikum mit musikalischen Edelsteinen zu erfreuen.