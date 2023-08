Attraktion auf Gerdener Flugplatz Erstmals Riesenrad beim Drachenfest: In 24 Gondeln Melle von oben sehen Von Simone Grawe | 18.08.2023, 17:08 Uhr Das Riesenrad von Ronny Cornelius wird erstmals beim Meller Drachenfest aufgebaut sein. Foto: Tobias Saalschmidt up-down up-down

Drachenvorführungen, Ballonglühen, Showeinlagen, Familienflugtag und dazu eine Neuheit: Das sind die Programmpunkte für das Meller Drachenfest am 26. und 27. August. Zum ersten Mal wird das Riesenrad von Ronny Cornelius aufgebaut – es geht also auch für die Besucher in die Luft.