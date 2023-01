Winterkonzert der Blaskapelle Gesmold: Zu spüren war die Begeisterung auf und vor der Bühne. Foto: Niels Wagner up-down up-down Musik von Polka bis Bon Jovi Begeisterung beim Publikum: Winterkonzert der Blaskapelle Gesmold Von Bettina Klimek | 08.01.2023, 09:49 Uhr

Die Blaskapelle wollten endlich wieder auftreten, und die Besucher wollten endlich wieder ein Winterkonzert erleben. Das war am Freitagabend deutlich zu spüren in der Turnhalle in Gesmold. Beim breiten Repertoire von Polka bis Bon Jovi blieb kein Fuß ruhig: Es wurde gewippt, getrommelt, auch geschunkelt – und kräftig applaudiert.