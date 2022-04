Die beiden Windräder in Dratum sollen durch ein deutlich höheres ersetzt werden. FOTO: Petra Ropers Repowering in Melle-Dratum Ortsrat Gesmold sieht Aufrüstung der Windkraftanlage kritisch Von Petra Ropers | 22.04.2022, 12:11 Uhr

Windkraft ja – aber am vorgesehenen Standort nicht in der geplanten Höhe: In diesem Sinne äußerte sich der Ortsrat Gesmold zum Repowering der Windkraftanlage in Dratum-Ausbergen. Die öffentliche Auslegung läuft seit Dienstag.