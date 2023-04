Die Baustellenarbeiten am Kreisel Riemsloher Straße in Melle sollte am Mittwoch abgeschlossen werden. Die Restarbeiten dauern jedoch bis Donnerstag. Foto: Wemhöner up-down up-down Umleitungen weiterhin eingerichtet Baustelle am Kreisel in Melle: Restarbeiten dauern bis Donnerstag Von Ina Wemhöner | 06.04.2023, 11:17 Uhr

Die Baustellenarbeiten am Kreisel Riemsloher Straße und Nachtigallenstraße in Melle sollte am Mittwoch eigentlich abgeschlossen werden. Einige Auto- und Lastwagenfahrer werden sich deshalb gewundert haben, warum sie am Donnerstagmorgen dennoch vor den Baustellenampeln in dem Bereich gestanden haben.