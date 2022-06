Zum zweiten Mal Baum des Jahres: Die Rotbuche. FOTO: Madlen Böert Neuzugang an der Bifurkation Rotbuche in Melle gepflanzt: Sechs Fakten zum Baum des Jahres 2022 Von noz.de | 10.06.2022, 17:51 Uhr

Seit April ergänzt eine Rotbuche das Baum-des-Jahres-Ensemble an der Bifurkation in Gesmold. Doch was macht die Buche so besonders? Und muss man sie wirklich suchen?