Der Mann überfiel die Filiale an der Gesmolder Straße 182 gegen 9.15 Uhr, so der derzeitige Ermittlungsstand der Polizei. Danach flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Kreisverkehr Gesmolder Straße/Westerhausener Straße/Akazienweg. Seitdem läuft die Fahndung im unmittelbaren Umfeld.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Wie der Täter beschrieben wird

Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß sein, mit grauem Bart. Er trug eine dunkle Jacke mit Kapuze, eine dunkelgraue Hose und eine schwarze Mütze. Der Mann soll zudem eine graue Tüte und einen blauen, flaschenförmigen Behälter, der als „tupperartig“ beschrieben wird, mit sich geführt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05422 92260 zu melden.