Ein Banküberfall ereignete sich in dieser Filiale. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Täterbeschreibung liegt vor Mit Tupperdose voll Säure? Mann überfällt Sparkasse in Gesmold und | 02.12.2022, 10:53 Uhr | Update vor 1 Std. Von Ina Wemhöner Vincent Buß | 02.12.2022, 10:53 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Sparkasse in Gesmold (Melle) ist am Freitagmorgen überfallen worden. In der kleinen Ortschaft fuhren Polizeiautos die Straßen immer wieder rauf und runter. Der Täter wird weiterhin gesucht.