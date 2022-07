Das Großprojekt an der Oldendorfer Straße nimmt Fahrt auf. Hier entsteht ein Seniorenzentrum mit 99 Plätzen. FOTO: Pascal Poll up-down up-down Neues Seniorenzentrum Bagger im Else-Quartier in Melle: Startschuss für das größte Bauprojekt Von Simone Grawe | 19.07.2022, 14:40 Uhr

Auf der Fläche des ehemaligen Melle-Centers herrscht jede Menge Bewegung. An der Oldendorfer Straße haben die Erdarbeiten zum Bau des Seniorenzentrums im neuen Else-Quartier begonnen. Und so soll es auf der Baustelle in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen.