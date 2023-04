Mit Quad und Anhänger: Helfer laden Bäume für einen Meller auf. Foto: Christina Wiesmann up-down up-down Anstehen im Dauerregen Grünes Geschenk: So schnell waren 15.000 Bäume in Melle vergriffen Von Christina Wiesmann | 01.04.2023, 16:33 Uhr

Dauerregen. Oder: Optimales Pflanzwetter. Wie man es nimmt. Zum Anstehen war das Wetter am Samstag nicht so gut geeignet. Dennoch kamen viele, um sich einen oder mehrere Exemplare der 15.000 Bäume abzuholen, die in Westerhausen verschenkt wurden.