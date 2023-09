Nach Umbauarbeiten wieder geöffnet Gaststätte Bärenkrug in Melle: Besitzerin Elena Piehl über das neue Konzept Von Hannah Baumann | 15.09.2023, 11:28 Uhr Der Bärenkrug in Melle liegt an der Gerdener Straße. Die Betreiberin plant die Eröffnung mit einem neuen Konzept. Foto: Hannah Baumann up-down up-down

Die Gaststätte Bärenkrug an der Gerdener Straße in Insingdorf im Meller Stadtteil Neuenkirchen hat im Dezember 2022 den Betreiber gewechselt. Elena Piehl, Besitzerin der Immobilie, hat nun wieder die Zügel in der Hand – und das ganz alleine. Sie will mit einem neuen Konzept durchstarten.