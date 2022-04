Jens Henke (links) und Linus Englich gelang mit der zweiten Badminton-Mannschaft des SC Melle am letzten Spieltag der Klassenerhalt in der Bezirksliga. FOTO: André Klingemann Abstiegskrimi der Bezirksliga Badmintonspieler des SC Melle verhindern den Abstieg im Saisonfinale Von noz.de | 19.04.2022, 12:38 Uhr

Die zweite Badminton-Mannschaft des SC Melle hat am letzten Spieltag der Bezirksligasaison in eigener Halle den Abstieg doch noch abgewendet. So lief der Abstiegskrimi gegen die direkte Konkurrenz.