Klopfte an die Tür des Viertelfinales der U-19-Konkurrenz: Lokalmatador Linus Englich vom SC Melle. FOTO: André Klingemann Norddeutsche Rangliste beim SC Melle Badminton-Ass Linus Englich sorgt beim Turnier in Melle fast für eine Sensation Von noz.de | 18.05.2022, 09:40 Uhr

Lokalmatador Linus Englich hat beim norddeutschen Badminton-Ranglistenturnier in Melle an der Sensation gekratzt und unterlag in einem spannenden Achtelfinale am Ende knapp in drei Sätzen. So lief die Premiere eines norddeutschen Topturniers beim SC Melle.