In der ersten Begegnung gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen bestimmten am Anfang beide Deckungsreihen das Spiel. Nach einer 5:3-Halbzeitführung wurde das Angriffsspiel der Meller immer druckvoller, und beim Stand von 12:6 Mitte der zweiten Halbzeit war eine Vorentscheidung gefallen. Mit dem 14:9-Auftaktsieg konnte schließlich das wichtige erste Turnierspiel gewonnen werden.

Danach ließen die Meller dem Elsflether TB nicht den Hauch einer Chance. Bereits zur Pause lagen die körperlich unterlegenden Oldenburger mit 1:8 zurück und fanden auch im weiteren Spielverlauf kaum ein Mittel, die Meller Abwehr zu knacken.

Im dritten Spiel konnten die Meller mit einem Sieg schon alles klarmachen, aber die Partie gegen den Gastgeber aus Delmenhorst wurde knapp mit 10:11 verloren. Dabei spielten die Grönegauer am Anfang sehr konzentriert aus einer sicheren Abwehr heraus und konnten auch im Angriff ihre Torchancen konsequent nutzen. Bei einer 7:4-Führung wurden die Seiten gewechselt. Danach kippte aber langsam das Spiel. Im Angriff wurden neben drei Strafwürfen auch klare Tormöglichkeiten vergeben und der Delmenhorster Spieler auf Rückraum links warf ein Tor nach dem anderen. Beim 10:10 schien sich ein Remis anzudeuten, aber mit dem Schlusspfiff konnte Delmenhorst noch den glücklichen Siegtreffer erzielen.

Wie schon in der ersten Runde am letzten Samstag kam es nun im letzten Gruppenspiel gegen den VfL Bad Zwischenahn zu einem echten Endspiel. Der Verlierer war ausgeschieden bzw. noch am nächsten Wochenende in der dritten Runde gefordert. Die Meller schienen die unnötige Niederlage gut verdaut zu haben und gingen mit 4:1 in Führung. Wieder einmal schien die Taktik, mit langsamem Spielaufbau Kräfte zu sparen, aufzugehen. Den sehr wendigen und spielstarken Jungs aus Bad Zwischenahn war der Kräfteverschleiß deutlich anzumerken, während auf der Gegenseite die Meller ihre körperliche Überlegenheit ausspielen konnten. Auch eine offene Manndeckung brachte die Grönegauer nicht mehr aus dem Konzept, und am Ende kannte beim 18:15-Endstand der Jubel im Meller Lager keine Grenzen.

„Heute haben wir in den wichtigen Phasen sehr konzentriert gespielt und wenig Fehler gemacht. Wie schon in der ersten Runde haben wir auch heute dank unseres Siegeswillens verdient den Sprung in die Oberliga geschafft“, bilanzierte ein zufriedener Trainer Horst nach dem Turnier.

„Erstmalig seit Gründung der HSG Grönegau-Melle 1994 spielt nun eine Jugendmannschaft wieder in der Oberliga und setzt damit die A-Jugend-Oberliga-Tradition von Tura Melle Ende der 70er-Jahre und die des TV Neuenkirchen in den 80er-Jahren fort.“