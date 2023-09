Frau erleidet Schock Autofahrer missachtet Vorfahrt: Unfall auf Gesmolder Straße in Melle Von Hannah Baumann | 30.09.2023, 16:53 Uhr Am Samstagnachmittag kam es zu einem Unfall in Melle. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down

Ein 69-jähriger Autofahrer hat auf der Gesmolder Straße in Melle am Samstagnachmittag einen Unfall verursacht. Eine Autofahrerin kam in ein Krankenhaus.