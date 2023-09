Nach Angaben der Meller Polizei ereignete sich der Unfall am Samstag gegen 14 Uhr. Demnach waren zwei Fahrzeuge auf der Gerdener Straße im Meller Ortsteil Insingdorf in Richtung „Erdbeerkreisel“ unterwegs. Kurz vor dem Kreisel sei einer der beiden Fahrer aus seinem Fahrzeug ausgestiegen. Der nachfolgende Wagen sei mit dem Fahrer kollidiert, wodurch dieser verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei waren die beiden in Streit geraten.

Die Unfallstelle wurde abgeriegelt. Foto: Stefan Gelhot

Der angefahrene Fahrer wurde zunächst vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei besteht keine Lebensgefahr.