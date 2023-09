Vorfahrt missachtet Autofahrerin fährt Radfahrerin in Melle an Von Hannah Baumann | 29.09.2023, 14:35 Uhr Polizeiwache Kollegienwall der Polizeidirektion Osnabrück, aufgenommen am 12.01.2023. Foto: Michael Gründel Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down

Am Freitagnachmittag hat eine Autofahrerin auf der Gesmolder Straße in Melle-Mitte einen Unfall verursacht. Eine Radfahrerin kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.