Frau schwer, Mann leicht verletzt Vorfahrt missachtet: Meller verursacht in Spenge einen Unfall Von Karin Kemper | 12.06.2023, 12:24 Uhr

An einem Zusammenstoß zweier Autos am Freitagabend gegen 20.50 Uhr in Spenge ist ein 21-jähriger Mann aus Melle beteiligt.