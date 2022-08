Ein Bussard ist am Sonntagabend in den Kühlergrill eines Nissans gestoßen, der von einem 54-jährigen Meller gesteuert wurde. FOTO: Polizei Korbach up-down up-down Nissan frontal erwischt Meller „fängt“ Greifvogel mit dem Kühlergrill ein Von Simone Grawe | 01.08.2022, 16:00 Uhr

Diese Autofahrt wird ein 54-jähriger Mann aus Melle wohl so schnell nicht vergessen. Bei einer Tour auf der Bundesstraße 251 in Hessen geriet ein Bussard in den Kühlergrill seines Nissan Navara. Der Vogel musste von der Polizei aus seiner misslichen Lage befreit werden.