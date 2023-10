Feuerwehr im Einsatz Auto beginnt auf der A30 zu qualmen: Brand nahe einer Meller Tankstelle gelöscht Von Hannah Baumann | 20.10.2023, 18:49 Uhr | Update vor 2 Std. Das Auto brannte an einer Tankstelle in Melle. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down

Ein Autofahrer hat am Freitag gegen 15.45 Uhr auf der Autobahn A30 bemerkt, dass sein Fahrzeug qualmt. Er steuerte daraufhin eine Parkfläche nahe einer Tankstelle in der Industriestraße in Melle-Gerden an.