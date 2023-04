Polizei und Rettungskräfte wurden zur Unfallstelle gerufen. Symbolfoto: Jörn Martens up-down up-down Unfall am Montagabend Auto kommt in Melle von Straße ab und prallt gegen Baum Von Micha Lemme | 10.04.2023, 18:51 Uhr

Am frühen Abend des Ostermontags ist es an der Oldendorfer Straße in Melle zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Auto gegen eine Baum gefahren ist.