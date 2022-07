Die Feuererwehr sucht nach dem Fahrer des Mazdas. FOTO: Stefan Gelhot up-down up-down Suche mit Drohne läuft Auto liegt in einem Bach in Melle - Fahrer ist verschwunden Von Rainer Westendorf | 02.07.2022, 10:37 Uhr

In Melle läuft eine Personensuche. Ein Passant hat am Samstagmorgen ein Auto in einem Bach im Bereich der Segelfliegeranlage im Bruche entdeckt. Vom Fahrer fehlt jede Spur.