Feuerwehreinsatz in Oldendorf Auto gerät während der Fahrt in Melle in Brand Von Karin Kemper | 20.11.2022, 13:50 Uhr

Schreck in der Mittagsstunde. An der Osnabrücker Straße in Melle-Oldendorf gerät am Sonntag gegen 12 Uhr ein Auto in Brand.