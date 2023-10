Feuerwehr im Einsatz Auto gerät an Meller Tankstelle in Brand Von Hannah Baumann | 20.10.2023, 18:49 Uhr Das Auto brannte an einer Tankstelle in Melle. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down

Ein Auto hat am Freitag gegen 15.45 Uhr an einer Tankstelle in der Industriestraße in Melle-Gerden gebrannt.