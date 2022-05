Ein Auto hat am Samstag eine junge Radfahrerin in Melle angefahren. FOTO: dpa/Friso Gentsch 18-Jährige erstattet Strafanzeige Auto fährt junge Radfahrerin in Melle an und fährt weiter Von Michael Hengehold | 15.05.2022, 12:34 Uhr

Auf Zeugen eines Unfalls hofft die Polizei, denn als am Samstagmorgen eine Radfahrerin von einem schwarzen Auto angefahren wurde, war Stau auf der Riemsloher Straße in Melle. Das könnten also einige gesehen haben.