Traumjob Erzieher: Die Auszubildenden an der BBS in Melle wollen mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, aller Negativschlagzeilen rund um die Arbeitsbedingungen zum Trotz. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Vom Postboten zum Erzieher Darum haben sich diese Azubis in Melle für die Arbeit mit Kindern entschieden Von Ina Wemhöner | 13.04.2023, 06:03 Uhr

Ausgebildete Erzieher und sozialpädagogische Assistenten werden in Kitas dringend gesucht. Für viele Berufsanfänger ist die Arbeit in einer Kindertagesstätte jedoch zu unattraktiv. Die Azubis, die an der BBS Melle gerade ihre Ausbildung absolvieren, sehen das ganz anders.