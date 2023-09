Das Buch, sprich die Graphic Novel über Heinrich Heine, eine Art Comic im Buchformat, das 64 Seiten umfasst, ist bereits im Frühjahr erschienen. Es entstand in Zusammenarbeit mit dem Heinrich-Heine-Institut in Düsseldorf. Jetzt lässt das Meller Künstlerehepaar Gaby von Borstel und Peter Eickmeyer alle Interessierten am Entstehungsprozess der Graphic Novel teilhaben.

Einblick in die Arbeitsweise der Künstler

Das geschieht in einer Kunstausstellung in der Alten Posthalterei an der Haferstraße 17. Die Ausstellung zeigt viele Originalillustrationen aus dem Buch und gibt einen Eindruck von der Arbeitsweise der beiden Künstler, heißt es in einer Ankündigung der Stadt Melle. Die Ausstellung ist überschrieben „Heinrich Heine – Eine Lebensfahrt: Eine Graphic Novel entsteht“. Sie ist vom 7. September bis zum 1. Oktober zu sehen. Geöffnet ist donnerstags bis sonntags von 15 bis 18 Uhr.

„Heinrich Heine war einer unserer größten Dichter – aber er war noch viel mehr“, macht das Künstlerpaar – und ganz nebenbei auch Ehepaar – aus Neuenkirchen deutlich. So sei Heine auch Schriftsteller, engagierter politischer Journalist und Begründer des modernen Feuilletons gewesen. Und wegen seiner kritischen Texte in einer Zeit großer Umbrüche in Europa habe er die letzten 25 Jahre seines Lebens im Exil verbringen müssen.

Die Einführung in die Ausstellung übernimmt in der Vernissage Jan-Birger von Holtum, stellvertretender Direktor des Heinrich-Heine-Instituts in Düsseldorf.

Tag des offenen Denkmals

Eine Besonderheit gilt am Sonntag, 10. September 2023, dem „Tag des offenen Denkmals“. Ortsbürgermeister Uwe Plaß und der Künstler Peter Eickmeyer bieten ab 15 Uhr eine gemeinschaftliche Führung in der Alten Posthalterei Melle an. Plaß übernimmt die historischen Hintergründe der Alten Posthalterei, Eickmeyer führt durch seine Ausstellung „Heinrich Heine – Eine Lebensfahrt“. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.