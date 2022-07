Der Aussichtsturm auf dem Beutling ist derzeit gesperrt. FOTO: Karsten Grosser up-down up-down Betreten verboten Darum ist der Aussichtsturm auf dem Beutling in Wellingholzhausen gesperrt Von Simone Grawe | 20.07.2022, 13:08 Uhr

Wanderer und Spaziergänger, die auf dem Ahornweg unterwegs sind, müssen in diesen Tagen in Melle-Wellingholzhausen auf eine Sehenswürdigkeit verzichten: Seit Montag ist der Aussichtsturm am Beutling gesperrt. Und das aus gutem Grund.