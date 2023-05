Die Polizei ist nahe der Autobahn-Abfahrt Melle-Ost im Einsatz. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Pkw dreht sich danach mehrfach Auffahrunfall auf A30 in Melle: Transporter rauscht Auto ins Heck Von Vincent Buß | 13.05.2023, 12:34 Uhr | Update vor 29 Min.

Auf der A30 in Melle hat sich am Samstagmittag ein Auffahrunfall ereignet. Laut Polizei fuhr ein Transporter von hinten in einen Pkw. Verletzt wurde niemand.