Mit Blick auf den aktuellen Unfallatlas wird ersichtlich, wo sich in Melle-Mitte und in den anderen Stadtteilen 2022 besonders oft Verkehrsunfälle ereignet haben. Und hier fallen auch gleich mehrere Unfallhäufungsstellen ins Auge.

Wo gab es in Melle die meisten Unfälle?

In Melle-Mitte hat es im vergangenen Jahr auffällig häufig an Riemsloher Straße, Gesmolder Straße und Oldendorfer Straße gekracht. Spitzenreiter jedoch: die Buersche Straße auf der Strecke bis nach Eicken-Bruche mit insgesamt acht Unfällen mit Personenschaden in nur einem Jahr sowie die Nachtigallenstraße mit ebenfalls acht Unfällen.

Zudem gab es in Melle-Mitte 2022 einen tödlichen Unfall mit einem Fußgänger, der die Autobahn 30 in einer Dezembernacht überqueren wollte, auf Höhe der Ausfahrt Melle-Ost.

Auch in Wellingholzhausen sind im vergangenen Jahr zahlreiche Unfälle registriert worden. Zu einer Unfallhäufigkeit kam es laut der Statistik jedoch nur auf der Küingdorfer Straße bis zur Straße „Am Ring“. Fünf Unfälle sind 2022 auf dieser Strecke gezählt worden.

In Oldendorf sticht die Osnabrücker Straße in Westerhausen mit fünf Unfällen heraus, darunter auch zwei Fahrradunfälle. Auch auf der Bad Essener Straße, eine beliebte kurvige Motorradstrecke, krachte es vermehrt. Beteiligt waren bei den Unfällen sowohl Auto- als auch Kradfahrer. Zudem sind die Westerhausener Straße (5 Unfälle) und Oldendorfer Straße (6) im Unfallatlas markiert.

Ein Motorradunfall auf der Bad Essener Strasse im September 2023. Archivfoto: Stefan Gelhot

In Gesmold kam es ebenfalls vereinzelt zu Auto- und Radfahrunfällen im gesamten Stadtteil. Auf der Gesmolder Straße (K228) häuften sich jedoch die Unfälle (5) im vergangenen Jahr.

In Buer stach keine Straße besonders hervor. Elf Unfälle sind insgesamt laut Unfallatlas hier verzeichnet worden. An den beiden Kreiseln am Nordring kam es jedoch zu zwei Fahrrad- und einem Motorradunfall.

Auffällig wenig Unfälle gab es in Riemsloh: Auf der Krukumer Straße sind drei Unfälle registriert worden sowie drei weitere an der Europastraße.

In Bruchmühlen ist vorwiegend die Bruchstraße betroffen: Vier Unfälle mit Personenschaden in zwölf Monaten stehen im Unfallatlas.

In Neuenkirchen krachte es vermehrt auf der Borgholzhausener Straße vor und hinter Küingdorf. Ein tödlicher Unfall ereignete sich zudem an der Kreuzung Holterdorfer Straße/Haller Straße, wobei ein Schwerlaster sowie ein Kleintransporter beteiligt waren.

Wie ist die Statistik einzuordnen?

Laut Tobias Wulftange, Leiter Einsatz- und Streifendienst der Polizei in Melle, gab es in seinem Revier 2022 insgesamt 1210 Unfälle. Im Jahr 2021 waren es 1156. Zum Vergleich: 2012 ereigneten sich 1382 Unfälle.

Wulftange erklärt: „Orte, an denen sich wiederholt Verkehrsunfälle ereignen, nennt man Unfallhäufungsstellen. Diese werden durch die Unfallkommission festgestellt und beurteilt.“ Bei der Analyse werden Faktoren, die zu Unfällen führen können, gesucht. Es sei meistens jedoch gar nicht sinnvoll, einzelne Streckenabschnitte oder Kreuzungsbereiche zu nennen, da es sich um eine sich ständig verändernde Entwicklung handle.

In diesem Jahr hat es auch auf der Rahdenstrasse in Neuenkirchen gekracht. Archivfoto: Stefan Gelhot

Was sind allgemein mögliche Gründe für Unfälle?

Generell sind – unabhängig von den Unfallfolgen – Unfallhäufungsstellen laut Wulftange immer dort wahrscheinlicher, wo eine hohe Verkehrsdichte gepaart mit divergierenden Verkehrsbewegungen oder Verkehrsmitteln besteht.

Zum Beispiel an städtischen Kreuzungs-/Einmündungsbereichen, Verkehrsknotenpunkten oder größeren Parkflächen, ergänzt der Einsatzleiter.

Ist auch überhöhte Geschwindigkeit ein Faktor bei Unfällen in Melle?

Die Polizei Melle habe als Unfallursache überwiegend Vorfahrtsverletzungen, unzureichenden Sicherheitsabstand, eine der Verkehrssituation nicht angepasste Geschwindigkeit und Fehler beim Abbiegen festgestellt, sagt Wulftange.

Symbolfoto: Imago Images/Stefan Gelhot

Auch, wenn ein Tempolimit eingehalten werde, könne die Geschwindigkeit trotzdem unangemessen für die Verkehrssituation sein, erläutert Wulftange. „Voraussicht und gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmenden bleiben zentrale Elemente zur Vermeidung von Verkehrsunfällen.“

Was für Maßnahmen werden ergriffen, um Unfallzahlen zu minimieren?

Es sei Aufgabe der bundesweit eingerichteten Unfallkommissionen, Unfallursachen zu identifizieren und erforderliche bauliche und regelnde Maßnahmen zur Unfallverhütung zu treffen, erklärt der Meller Polizist. Ebenso erfolge eine anschließende Wirkungskontrolle.

Eine Maßnahme könne auch eine verstärkte Verkehrsüberwachung durch gezielte Kontrollen der Verkehrsbehörden oder der Polizei sein. Neben den Maßnahmen der Unfallkommission stehe die Polizei Melle im engen Austausch mit der Stadt Melle und dem Landkreis Osnabrück über geeignete Verkehrsüberwachungsmaßnahmen. Grundlage dafür: eigene Feststellungen und Hinweisen aus der Bevölkerung.

Symbolfoto: imago images/Justin Brosch

„In Sonderdiensten und mit Unterstützung der Verfügungseinheit oder der Bereitschaftspolizei reagieren wir kurzfristig im Rahmen der verfügbaren Personalressourcen auf aktuelle Entwicklungen im Kontext der Verkehrssicherheit. Dies beinhaltet die Geschwindigkeitsüberwachung, aber auch Kontrollen von Schulwegen oder beliebten Motorrad- und Fahrradstrecken“, sagt Tobias Wulftange.