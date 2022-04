Das Plateau am Meller Berg. FOTO: Christoph Franken Arbeiten am Meller Berg Bäume an Hangkante werden gefällt Von Christoph Franken | 25.08.2013, 17:23 Uhr

In dieser Woche beginnen die vorbereitenden Arbeiten rings um das Plateau-Grundstück des früheren Berghotels am Meller Berg. Dazu werden an der Waldkante auch Bäume gefällt.