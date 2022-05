Unbekannte haben erneut einen Geldautomaten der Sparkasse in Bruchmühlen gesprengt. Ein junges Ehepaar erlebte die Tat vor der Haustür mit. FOTO: Stefan Gelhot „Wir wurden von der Explosion wach“ Anwohner erleben Geldautomaten-Sprengung in Bruchmühlen mit Von Ina Wemhöner | 13.05.2022, 12:50 Uhr

Erst ein dumpfer Knall, dann zwei weitere Detonationen: Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag erneut einen Geldautomaten der Sparkasse in Bruchmühlen in der Gemeinde Rödinghausen gesprengt. Direkte Anwohner in der Bruchstraße erlebten die Tat vor der eigenen Haustür mit.