Verfahren vorm Landgericht Osnabrück Anklage wegen Raubes: Meller wird zwar freigesprochen, muss aber zum Entzug Von Christina Wiesmann | 19.01.2023, 16:15 Uhr | Update vor 31 Min.

Im Alter von 18 Jahren saß er zum ersten Mal in Haft. Er hat zudem ein massives Drogenproblem. Was passiert, wenn der heute 28-Jährige Meller mal wieder „dicht“ ist, wurde am Mittwoch vor dem Landgericht Osnabrück deutlich. Der Vorwurf: Raub. Mit ihm auf der Anklagebank: Seine Mutter.