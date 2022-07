Wanderer, Spaziergänger, Reiter und Ausflügler können in der 10000 Quadratmeter großen Parkanlage am nördlichen Fuß des Düingberges rasten und verweilen. Radfahrer, die mit dem Zug anreisen, erreichen den Ort nach einer drei Kilometer langen Fahrt vom Bahnhof Bruchmühlen oder nach acht Kilometern vom Bahnhof Melle.

Ein kleines Café bietet selbst gebackene Kuchen von Uta Wiechert am Teichufer an. In achtjähriger Vorbereitungszeit hat Kai Wiechert, der von den Kindern gerne „Käpt’n Kai“ genannt wird, das barrierefreie Gelände mit Pferdeparkplatz, Schaukeln, Tischtennis, Kicker und Behinderten-WC ausgestattet. Besonders beliebt bei Kindern ist die Weide mit Kamerunschafen und Skudden (eine Schafrasse), während sich Eltern und Großeltern für die Ölmühle, Kornmühle und andere Nebengebäude des historischen Bauernhofes Kühmann interessieren.

Der Angelpark mit seinen vier Teichen ist samstags und sonntags jeweils von 7 bis 18 Uhr geöffnet.

Angelruten für die mit Lachs- und Regenbogenforellen besetzten Teiche können ausgeliehen werden (ab zehn Euro).

Das Wochenendcafé öffnet samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr (Betriebsferien an ersten beiden Augustwochenenden).

Schlemmerbuffets sind ab 20 Personen auch werktags mit Voranmeldung buchbar.